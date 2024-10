Salerno, 14 arresti per traffico internazionale di droga

Tempo di Lettura: 2 minuti

Un’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile (N.O.R) della Compagnia di Salerno ha portato all’arresto di 14 persone (11 in carcere e 3 ai domiciliari), coinvolte in un’organizzazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, marijuana e hashish. Le misure cautelari sono state disposte dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Secondo l’ipotesi accusatoria, l’organizzazione, radicata a Salerno e con estensioni in altre regioni come Basilicata e Puglia, sarebbe capeggiata da Carmine e Tiziano Memoli, coadiuvati dal loro nucleo familiare. I due indagati avrebbero costruito solidi canali di approvvigionamento, anche dall’estero, in particolare dalla Spagna, collaborando con esponenti di rilievo nel traffico internazionale di cocaina. I carichi di droga, provenienti dal Sud America, venivano stoccati e smistati attraverso il porto di Salerno.

Nel corso delle indagini, sono stati sequestrati circa 257 chilogrammi di cocaina, 7 chilogrammi di hashish, 7,5 chilogrammi di marijuana e una pistola modificata. La vasta operazione ha evidenziato la capacità dell’organizzazione di gestire in modo autonomo l’importazione e la distribuzione della droga sul territorio nazionale.

Le indagini proseguiranno per approfondire ulteriori dettagli e individuare eventuali altri complici.