Banca Campania Centro al 14° Forum Nazionale dei Giovani Soci e Socie BCC

Un’occasione di dialogo e innovazione per un futuro sostenibile del Credito Cooperativo

Banca Campania Centro presente al 14° Forum Nazionale dei Giovani Soci del Credito Cooperativo, svoltosi tra Bari e Matera, dove oltre 300 giovani rappresentanti delle Banche di Credito Cooperativo provenienti da tutta Italia si sono riuniti per condividere idee, confrontarsi su temi strategici e sviluppare progetti orientati alla sostenibilità, alla digitalizzazione e all’inclusione sociale.

Il forum dal titolo “Talenti naturali, radici del futuro della sostenibilità”, organizzato da Federcasse in collaborazione con la Federazione BCC Puglia Basilicata, il Comitato di Coordinamento della Rete Nazionale Giovani Soci e Socie e i Gruppi Giovani Soci di Puglia e Basilicata, ha visto la partecipazione della consigliera del CdA di Banca Campania Centro Linda Fereoli e dei giovani soci Francesco Sagarese e Pierfrancesco Del Priore che hanno preso parte attivamente ai lavori insieme a colleghi provenienti da altre realtà cooperative, tra cui Alessandro Noce (BCC Capaccio Paestum Serino), Denise Malandrino, Elena Scantei e Rosario Marruso (BCC Magna Grecia), Vincenzo Rubino, Sebastiano Greco, Maria Ferretti, Mattia Belmonte, Grazia Iemma e Giovanni Noto (BCC Mediocrati), e Sissi Aprea della Federazione Banche di Comunità Campania Calabria.

Questo gruppo eterogeneo ha portato le esperienze e le ambizioni dei giovani del Credito Cooperativo, contribuendo con passione e idee concrete per un futuro più inclusivo e aperto al cambiamento.

L’evento è stato arricchito dagli interventi di figure di spicco come il Presidente di Federcasse Augusto Dell’Erba e il Direttore Sergio Gatti che hanno sottolineato l’importanza del coinvolgimento dei giovani nella governance delle BCC, come strumento essenziale per portare avanti valori quali sostenibilità, inclusione e innovazione.

Tra i temi trattati, la sostenibilità ha avuto un ruolo centrale: si è parlato della necessità di investire in pratiche green e di promuovere una cultura bancaria attenta alle sfide ambientali, così come dell’opportunità di cogliere le potenzialità offerte dalla digitalizzazione per migliorare i servizi finanziari e rafforzare il legame con le comunità locali.

La giornata conclusiva a Bari ha visto anche la partecipazione di Vincenzo Schettini, noto divulgatore scientifico e professore de “La Fisica che ci piace”, che ha coinvolto i giovani con un intervento dedicato alla scienza e alla creatività.

Grazie a momenti di formazione, dibattito e condivisione, il forum ha promosso la creazione di nuove sinergie e ha rafforzato l’impegno delle BCC verso un modello di banca più sostenibile, digitale e inclusivo.