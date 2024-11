Tragico incidente stradale: muoiono due salernitani

Tempo di Lettura: 1 minuto

Un grave incidente stradale si è verificato oggi sulla strada statale Bradanica, nei pressi di Venosa (Potenza). Due uomini hanno perso la vita nello scontro tra due mezzi pesanti, mentre un altro è rimasto gravemente ferito.



Le due vittime sono un 56enne originario di Giffoni Tre Casali (Salerno) e un cittadino nigeriano di 26 anni, residente a Polla (Salerno). Il ferito, un uomo di 37 anni, è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza.



Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 Basilicata Soccorso e le forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica del tragico evento.

La tragedia ha scosso profondamente le comunità di Giffoni Tre Casali e Polla, dove le vittime erano conosciute.