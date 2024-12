Banca Campania Centro e il messaggio di Papa Francesco: una finanza etica per il bene comune

Tempo di Lettura: 4 minuti

Banca Campania Centro, realtà del Gruppo BCC Iccrea, è orgogliosa di aver partecipato a un’udienza privata con Papa Francesco, insieme ad altre tre realtà del panorama finanziario italiano (Cassa Depositi e Prestiti, Banca Etica e BCC Abruzzi e Molise). L’udienza è stata un’occasione straordinaria per riflettere sul ruolo delle banche nella costruzione di un futuro più equo e sostenibile, lanciando un messaggio cruciale per il mondo finanziario. “Ogni volta che l’economia e la finanza hanno ricadute concrete sui territori, sulla comunità civile e religiosa, sulle famiglie, è una benedizione per tutti” – queste le parole di Papa Francesco che hanno risuonato con forza durante l’incontro.

Il Santo Padre ha rivolto un appello chiaro agli istituti bancari italiani, richiamando l’urgenza di una finanza che vada oltre il mero profitto, per promuovere giustizia, inclusione e pace. Ha sottolineato i rischi di un sistema finanziario che, orientato esclusivamente al guadagno, può abbandonare i territori e le comunità, arrecando gravi danni a famiglie e imprese.

Un messaggio di speranza per le famiglie

Banca Campania Centro, rappresentata dal Presidente Camillo Catarozzo, dai Vicepresidenti Carlo Crudele e Matteo D’Angelo, dai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e dai rappresentanti di Hygieia e della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, ha accolto con responsabilità le parole del Papa. “La profonda umanità e l’attenzione alle persone che emergono dalle parole di Papa Francesco ci spingono a rafforzare il nostro impegno quotidiano per una finanza vicina alle comunità e attenta alle esigenze delle famiglie,” ha dichiarato il Presidente Catarozzo. “A tutte le famiglie del nostro territorio voglio rivolgere un sincero augurio di serenità e speranza. Il nostro obiettivo è costruire un futuro più giusto, in cui nessuno venga lasciato indietro.”

Il ruolo del Credito Cooperativo

Le parole del Santo Padre trovano piena sintonia con la missione di Banca Campania Centro, che opera quotidianamente per promuovere una finanza etica, inclusiva e sostenibile. L’attenzione alle famiglie e alle imprese locali è il cuore della sua attività, con l’obiettivo di creare un impatto positivo duraturo sul territorio. “Come banca, ci impegniamo a promuovere un modello di sviluppo radicato nei valori della mutualità e della solidarietà,” ha aggiunto Catarozzo. “Il nostro augurio per tutte le famiglie è che possano trovare nella comunità il sostegno necessario per affrontare le sfide del presente e guardare con fiducia al futuro.”

Un futuro per le nuove generazioni

Il dialogo con Papa Francesco ha rappresentato un’occasione preziosa per riflettere sul ruolo delle banche come agenti di cambiamento sociale. In un contesto economico complesso, Banca Campania Centro si impegna a essere un punto di riferimento per le nuove generazioni, promuovendo una cultura della responsabilità e dell’attenzione al prossimo. “Investire nei giovani, sostenere le famiglie e promuovere progetti innovativi – ha continuato Catarozzo – è il modo migliore per costruire un domani più giusto e sostenibile.”

L’impegno per il territorio

Banca Campania Centro conferma il proprio ruolo come punto di riferimento per il territorio, operando con una visione di lungo termine. La sua attività quotidiana si basa sulla convinzione che il profitto possa e debba andare di pari passo con l’impegno per la giustizia sociale, l’inclusione e la sostenibilità. “Con orgoglio e dedizione, Banca Campania Centro rinnova il proprio augurio alle famiglie e a tutte le comunità del territorio, lavorando per un futuro radicato nei valori della mutualità e della solidarietà” ha concluso il Presidente di Banca Campania Centro.