Salerno, De Luca: “La città deve tornare ad essere una bomboniera”

Vincenzo De Luca ha parlato a Lira tv.

Le parole di De Luca

«La città deve tornare ad essere una bomboniera ci sono quartieri che non sono all’altezza di una città europea. Dobbiamo riprenderci la nostra immagine e spero che l’amministrazione nei prossimi giorni metta in campo le azioni neces sarie».

Decolla un programma di investimenti interventi che riguarderanno numerose strade cittadine, tra cui via Conforti, via Carmine, via Dalmazia. Partiranno i lavori stradali anche su via Roma e lungomare Trieste e ci sono i fondi (5 milioni di euro) per rifare il Corso Vittorio Emanuele.

C’è da realizzare una piccola cappella in via Vinciprova mentre a maggio partirà anche la ristrutturazione del mercato di via Piave.

Un saluto a don Sabatino, un po’ di pazienza; non esageriamo. La polemica sarà anche giusta ma il Comune ha dato sempre prova di totale disponibilità.

Sul compostaggio sarà d’esempio per la Campania. Chi vuole può venire lunedì mattina per rendersi conto di cosa è un impianto di compostaggio