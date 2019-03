Salernitana, De Luca: “Salerno merita di più”. Lotito: “Ringraziasse Dio”

La sconfitta con il Crotone ha lasciato strascichi nell’ambientra granato. A intervenire è stato addirittura il Governatore della Campania Vincenzo De Luca:

“Salerno merita di più”

«Ho la sensazione che adesso il problema sia di programma sportivo, societario, di organizzazione della squadra.

Più che mettere a disposizione strutture, il Comune non può fare. Salerno merita di più. C’è un problema di organico, non so se anche di guida della squadra ma la città chiede di non soffrire e di fare campionati di avanguardia.

E’ un secolo di storia, un evento per tutta l’Italia. Non è stata fortunatissima la nostra storia, tranne qualche momento: è stata come una festa finita presto. Ricordo però che avevamo giocatori che poi sono andati in serie A, c’erano giocatori eccezionali, allenatore che rappresentava elemento di novità e che poi ha corretto la sua impostazione, un allenatore adesso ringhia in una squadra di Milano. C’è il rischio che i sediolini restino vuoti.

Ci sono…ma la gente? Ho l’impressione che ci sia perdita di entusiasmo, volevo dire di interesse. Credo che dovremmo fare un punto con Lotito e chiedergli in via ultimativa che cosa vuole fare»

Non si è fatta attendere la risposta del Patron della Salerniatana Claudio Lotito. Queste le sue parole rilasciate al giornale Le Cronache.

“Ringraziasse Dio”

«Se il presidente De Luca vuole ragguagli e rassicurazioni, sono disposto a incontrarlo. Basta una telefonata organizziamo, visti i rapporti che ci sono da questo punto di vista non ci sono problemi da parte mia.

Salerno merita di più? Ringraziasse Dio che la Salernitana è in serie B. Ho dato stabilità alla società, paghiamo puntualmente gli stipendi e se considerate che ci sono squadre importanti in serie B che rischiano di saltare non è poco. Io non ho ricevuto né vantaggi né favori. Oltre a rimetterci quattro milioni all’anno di più non posso fare.

La tifoseria deve stare tranquilla. Tanti tifosi mi hanno detto che erano sempre stati abituati a stare in C e e salire e scendere in B in poco tempo. Deluso dal campionato? Non mi sembra che la squadra sia in lotta per non retrocedere».