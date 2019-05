Animali maltrattati dalle imprese funebri in Campania. Otto denunce

Otto imprese funebri in Campania sono state denunciate per il reato di maltrattamento di animali.

La decisione è arrivata dopo la morte di un cavallo, durante un trasporto funebre a causa dei botti provenienti da una chiesa vicina dove invece, si celebrava un matrimonio.

A sporgere la denuncia è stata l’associazione italiana difesa animali ed ambiente Aidaa. L’associazione ha avviato un azione di verifica sulle condizioni di tenuta di questi animali, molti dei quali di proprietà di imprese di pompe funebri che svolgono la loro attività in Campania.

La denuncia è scattata dopo le verifiche ad otto imprese di pompe funebri con sede legale nelle provincie di Napoli, Caserta e Salerno, che sottopongono i loro cavalli a sforzi notevoli e a carichi di lavoro impossibili per i funerali e in alcuni casi anche per i matrimoni.