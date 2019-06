Scossa di terremoto in provincia di Potenza: movimenti avvertiti anche in Campania

BASILICATA/CAMPANIA. Scossa di terremoto in provincia di Potenza, il suolo torna a muoversi in Basilicata con una magnitudo di 2,9 sulla scala Richter rilavata questa mattina alle ore 5.50. I movimenti sismici sono stati avvertiti anche in Campania, per la precisione in provincia di Salerno.

Il sisma è stato registrato alle 5.50 ad una profondità di 15,8 chilometri e localizzato a 4 chilometri dal capoluogo lucano e da Pignola. La scossa è stata avvertita anche nel Vallo di Diano. Al momento non si registrano danni a persone o cose ma numerose sono state le telefonate ai vigili del fuoco da parte di cittadini impauriti.