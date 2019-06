L’Universiade sbarca a Capri, l’evento al Grand Hotel Quisisiana

L’Universiade approda sull’Isola Azzurra. Il 5 luglio saranno circa cento i delegati in arrivo a Capri da ogni angolo del mondo per “Capri incontra l’Universiade”, evento organizzato da Eccellenze Reali al Grand Hotel Quisisana in onore di Napoli 2019, un’occasione di approfondimento sulla manifestazione sportiva che parte il 3 luglio. L’iniziativa è stata realizzata in partnership con il Comitato Organizzatore dell’Universiade, con la Regione Campania, con il patrocinio del Comune di Capri che ha istituzionalizzato l’evento e dell’Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi). Presenti all’evento, oltre al sindaco di Capri Marino Lembo, l’assessore allo Sport di Capri Ciro Lembo, anche l’ambassador dell’Universiade, Patrizio Oliva e alcuni membri della squadra di campioni allestita dal Coni Campania per Napoli 2019 come Mauro Sarmiento, Gianni Maddaloni, Franco Porzio, Carmine Tommasone. Nel pomeriggio del 5 luglio, alle 16, alla Sala convegni “Donna Lucia Morgano” al Grand Hotel Quisisana avrà inizio poi il convegno “Turismo Sportivo: quando vince la passione. I Grandi eventi tra opere, cifre e opportunità”, moderato dal Vice Presidente dell’Ussi, Gianfranco Coppola.