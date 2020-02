Battipaglia: “LunedìCinema2020/Percorsi”. Il programma

Cineforum Battipaglia, secondo appuntamento con “LunedìCinema2020/Percorsi” per parlare di immigrazione con Anselmo Botte (Cgil) e Francesco Arcidiacono (Arci Salerno)

Riprende lunedì 10 febbraio, al cinema Bertoni di Battipaglia, la rassegna “LunedìCinema”, promossa dal circolo Arci Aut Aut di Battipaglia, in collaborazione con Libreria Mondadori e Radio Castelluccio media partner.

Il secondo film in programmazione “Fiore Gemello” di Laura Luchetti sarà l’occasione per affrontare il delicato tema dell’immigrazione e Arci Aut Aut vuole farlo insieme a due esperti del settore: Anselmo Botte e Francesco Arcidiacono. Botte, sindacalista Cgil, è stato il primo in regione a svolgere uno studio e una ricerca dettagliata sulla presenza dei migranti in Campania. Dalla sua esperienza nel 2009 è nato un libro che si intitola “Mannaggia la miserìa. Storie di braccianti stranieri e caporali nella Piana del Sele”. Arcidiacono, presidente Arci Salerno, ha gestito per oltre dieci anni lo S.P.R.A.R. della provincia, lavorando a stretto contatto con gli immigrati e ideando progetti di inclusione e di inserimento nel mondo del lavoro.

“Anche per il 2020 abbiamo voluto ospitare esperti di tematiche contingenti, veicolate dai film in cartellone. E l’immigrazione è uno dei temi di attualità più sentiti in questo periodo e anche il più controverso, dal momento che sono ancora vigenti i Decreti Sicurezza, varati dallo scorso Governo giallo-verde, contro i quali anche il nostro circolo ha sottoscritto e contribuito a diffondere la raccolta firme #IoAccolgo, promossa da Arci e altre associazioni nazionali”, così la presidente di Arci Aut Aut di Battipaglia, Valentina Del Pizzo.

“Non è facile parlare di migranti nel nostro Paese, dove sta passando l’idea che l’immigrazione è un problema di ordine pubblico: una certa politica – dichiara Francesco Arcidiacono, presidente Arci Salerno – ne ha fatto un cavallo di battaglia per alimentare paure e fare voti. I media spesso vanno a ruota. Noi di arci Salerno continuiamo a lavorare per smontare i luoghi comuni, perché riteniamo sia doveroso contribuire a informare i cittadini in modo corretto e imparziale”.

La rassegna è stata sostenuta da tante aziende locali che il circolo intende ringraziare: Bar Cerasella, Pro Casa, DD Cars, Pizzeria Vitale, La Cinciallegra, Antica Erboristeria Cucino, Eurofer, Black Paper, Ottica Mauro, Hotel Palace.

Abbonamenti disponibili presso le prevendite a Battipaglia, Eboli, Salerno.

Info 320 7531220/ 338 5950774; FB: ArciAutAut; Lunedìcinema;

e-mail: associazionearciautaut@gmail.com.