Coronavirus, il Premier Conte ha disposto il “blocco totale” dell’Italia

“Al primo posto c’è la salute degli italiani” questa è la frase che più volte ha ripetuto il Premier Giuseppe Conte nel suo discorso tenutosi pochi minuti fa in cui ha comunicato all’intera nazione le nuove predisposizioni ancora più restrittive per fronteggiare questa emergenza che ormai da settimane sta mettendo quasi al tappeto l’intera pensiola.

I numeri di oggi sono sconcertanti e hanno convinto il Presidente del Consiglio a prendere questa decisione che “bloccherà” di fatto l’Italia.

E’ stata infatti predisposta con applicazione immediata la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio, quindi ristoranti, pizzerie,pub, saloni di trucco e parrucco, negozi di abbigliamento e tutte le altre attività che non rigiardano beni di prima necessità, per tutte le 24 ore della giornata. Il provvedimento ovviamente prevede l’eccezion fatta di attività commerciali di prima necessità quali quelle di genere alimentare, farmacie e parafarmacie. Il premier ha però assicurato che sarà assicurato il servizio a domicilio, cosa che in Campania il governatore Vincenzo De Luca ha comunque sconsigliato in quanto non risulta del tutto necessario concesse particolari eccezioni.

I numeri, d’altronde, da giorni confermano che la situazione è seria: ad oggi sono 10.590 i malati, più della metà in Lombardia che ha anche il più alto numero di ricoverati in terapia intensiva, 560 su un totale di 1.028. E i morti sono arrivati a 827 (di cui 617 in Lombardia), altri 196 in 24 ore. I guariti, invece, sono meno del 10% del totale dei contagiati: 1.045 su 12.462.

