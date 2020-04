Coronavirus in Campania: i dati aggiornati per province

Tempo di Lettura: 1 minuto

Come di consueto, anche oggi l’Unità di Crisi Regionale della Campania per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-2019 ha reso noto il bollettino dei contagi da Coronavirus a livello regionale.

Il punto alle ore 23.59 di ieri, lunedì 20 aprile 2020, è il seguente:

Totale positivi: 4.135

Totale tamponi: 53.548

Totale deceduti: 317

Totale guariti: 872 (di cui 693 totalmente guariti e 179 clinicamente guariti)

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.227 (di cui 847 Napoli Città e 1380 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 633

Provincia di Avellino: 428

Provincia di Caserta: 403

Provincia di Benevento: 170

Altri in fase di verifica Asl: 274