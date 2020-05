Agropoli: tragedia sfiorata, 37enne tenta il suicidio lanciandosi nel vuoto

Tempo di Lettura: 1 minuto

Agropoli. Tragedia sfiorata questa mattina in Viale Lombardia dove un uomo, un 37enne del posto ha tentato il suicidio lanciandosi giù dal balcone di casa propria. L’impatto con il terreno è stato particolarmente violento, ma per fortuna non gli ha causato la morte.

Alcuni passanti hanno immediatamente fatto scattare l’allarme e chiamato i sanitari del 118 che sono giunti sul posto, in pochissimo tempo, con un’ambulanza rianimativa della Croce Gialla.

Al momento dell’arrivo dei sanitari della Croce Gialla, l’uomo era ancora cosciente seppur dolorante data la frattura riportata agli arti superiori.L’uomo è attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Luca a Vallo della Lucania

Le cause dell’accaduto sono ancora del tutto sconosciute e le motivazioni del gesto non sono state rese note dal protagonista della vicenda. Il 37enne di Agropoli attualmente pare non essere grave.

Fonte: Infocilento