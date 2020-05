Elezioni ad autunno, Bilotti (M5S): “testo approvato, approdato in aula a Montecitorio”

Tempo di Lettura: 1 minuto

CAMPANIA. Elezioni in autunno quasi confermate, a dichiararlo la deputata salernitana del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, che ha dichiarato di aver riscontrato un parere favorevole per il cosiddetto “election day”.

“Dopo un lungo lavoro in commissione Affari Costituzionali, fatto di confronto con le altre forze politiche, il testo del decreto elezioni che fissa le elezioni in autunno è stato approvato ed è ora approdato in Aula a Montecitorio per la discussione generale” ha spiegato la grillina salernitana.

“Anche se diversi governatori sostengono l’ipotesi del voto a luglio, ricordiamo che la priorità resta comunque la tutela della salute delle persone che l’evolversi della situazione dei contagi è ancora in piena fase di monitoraggio. Andare a votare con il grande caldo, e in tempi così ristretti per la partecipazione democratica, non è una possibilità da considerare”.