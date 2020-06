Salerno, allerta meteo: crolla albero a Torrione

Tempo di Lettura: 1 minuto

Il maltempo che si sta abbattendo sulla regione Campania non sta causando pochi danni. Si registrano ora i primi disagi a Salerno.

A Torrione si è rischiata la tragedia a causa della caduta di un albero. A poca distanza da una abitazione. I motivi della caduta sono riconducibili al forte vento. Per fortuna non si registrano danni a persone o cose. Anche grazie alla buona sorte non si registrano feriti.

Fonte: Salernonotizie.it