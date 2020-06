Operazione “All In”, 8 arresti nella maxi operazione contro Cosa Nostra: coinvolto anche un battipagliese

Tempo di Lettura: 2 minuti

BATTIPAGLIA. 8 misure di custodia cautelare, tra carcere e domiciliari, tra cui anche un 44enne di Battipaglia. Questo il numero delle persone coinvolte nell’operazione messa in campo dai Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, denominata “All In”.

I soggetti, tra cui anche il battipagliese, sono indagati a vario titolo per la partecipazione in concorso esterno nell’associazione di stampo mafioso “Cosa nostra”, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, questi ultimi reati aggravati dalla finalità di aver favorito le articolazioni mafiose palermitane.

Una maxi operazione che ha visto la Polizia economico finanziaria agire in quattro Regioni, dove il sodalizio aveva altrettante sedi, poste sotto sequestro: Sicilia, Lombardia, Lazio e Campania. Cinque delle quali titolari di concessioni governative cui fanno capo i diritti per la gestione delle agenzie scommesse, 9 agenzie di scommesse a Palermo, a Napoli e a Battipaglia, attualmente gestite direttamente dalle aziende riconducibili agli indagati, per un valore complessivo stimato in circa 40 milioni di euro.

Dalle indagini effettuate dalle Fiamme gialle è emerso che le attività economiche erano riconducibili all’impresa mafiosa in quanto dirette da soggetti appartenenti e contigui a Cosa Nostra e finanziate da risorse economiche provento dell’associazione di stampo mafioso.

Il sodalizio criminale era riuscito ad infiltrarsi nell’economia “legale” attraverso imprese che venivano date in gestione a soggetti esterni, tra cui anche il 44enne di Battipaglia.