Campania ed Elezioni Regionali, De Luca contro il Governo: “elezioni a settembre una vergogna”

CAMPANIA. E’ ancora scontro di opinioni tra il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il Governo guidato dal Premier Giuseppe Conte.

Al centro del dibattito sempre le elezioni regionali e la data stabilita per andare alle urne, che al momento sembra essere quella di settembre.

“Si voterà a settembre quando qualsiasi persona razionale dovrebbe sapere che dovremmo essere concentrati su scuola e campagna di vaccinazione, irresponsabilità e cialtronerie del mondo politico italiano. E’ una vergogna istituzionale”.

Per il Governatore della Campania si tratta di paura: “hanno paura di andare a votare. E’ uno scandalo, non ci sono parole sul livello di irresponsabilità e cialtroneria del mondo politico. Si aprono le palestre, i campi di calcio, i mercati, le discoteche ma l’unica cosa che si potrebbe fare in piena tranquillità, e cioè l’esercizio del voto, non lo consentono. Le forze politiche hanno paura e il governo non dice nulla. M5S vuole menarla per le lunghe, la Lega, e Fdi sono contrari e così andremo a votare a settembre. Hanno deciso di calpestare il mondo della scuola, si apre e poi si richiude per le elezioni le forze politiche se ne infischiano del mondo della scuola”.

Poi De Luca conclude: “il Governo sta calpestando il mondo della scuola, le famiglie e anche gli elettori, visto che, accorpando tre elezioni, ci si troverà 5 schede nelle mani. È una vergogna, in italia dopo l’emergenza è tornata l’ammuina, il fare finta, il burocratismo e la politica politicante priva di dignità”.