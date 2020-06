Coronavirus: tornano a salire i nuovi casi positivi in Italia

Tempo di Lettura: 2 minuti

Torna a salire il dato dei contagi, con 329 nuovi positivi. La maggior parte sono in Lombardia, con 242 nuovi positivi (il 73,5% dei nuovi contagi). L’incremento di casi è di 41 casi in Piemonte, 14 in Emilia Romagna e di 10 nel Lazio. Zero nuovi casi in Puglia, provincia di Bolzano, Umbria, Valle D’Aosta, Calabria, Basilicata

Le vittime registrate oggi sono 43, in aumento rispetto agli ultimi due giorni. Nessuna vittima in Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Solo una vittima in Toscana, Campania e Puglia.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 237828.

In terapia intensiva si trovano oggi 163 persone, 14 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 3113 persone, 188 meno di ieri. In isolamento domiciliare 20649 persone (-442 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 43 persone (ieri le vittime erano state 34), arrivando a un totale di decessi 34448.

I guariti raggiungono quota 179455, per un aumento in 24 ore di 929 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1516 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 644 unità (ieri erano stati 1340) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 329 (ieri 210).