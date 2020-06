Coronavirus: il bollettino odierno in Italia, 296 nuovi contagiati

Tempo di Lettura: 1 minuto

Sono 239.706 i casi di Coronavirus in Italia (+296 rispetto a ieri), di cui 186.725 guariti (+614) e 34.678 decessi (+34). Sono questi i numeri dell’ultimo bollettino, aggiornato ad oggi, giovedì 25 giugno, dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese e reso noto per la prima volta dallo scorso febbraio direttamente dal Ministero della Salute e non dalla Protezione civile. Secondo il bilancio giornaliero, degli attualmente contagiati 16.685 si trovano in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 1.515 sono ospedalizzati e 103 sono ricoverati in terapia intensiva. La regione più colpita resta la Lombardia, seguita da Piemonte ed Emilia Romagna. I tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia sono 5.163.154 (+56.061 nelle ultime 24 ore).