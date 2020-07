Coronavirus in Italia: diminuiscono i nuovi contagi ma aumentano i decessi

Tempo di Lettura: 1 minuto

Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. In dodici regioni nessun morto e in otto nessun nuovo malato da ieri.

Le regioni dove non ci sono state vittime sono Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Calabria, Sardegna, Umbria, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Campania e Marche. Nelle altre regioni, tre decessi in Lombardia, Piemonte e Toscana, due in Emilia-Romagna, Veneto e Liguria, uno in Lazio e Abruzzo.

Le regioni che non hanno registrato nuovi casi sono: Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Calabria, Umbria, Abruzzo, Puglia e Campania.