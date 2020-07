Coronavirus in Italia: torna a scendere la curva epidemica

Tempo di Lettura: 1 minuto

Nuovo bollettino sull’andamento del Coronavirus in Italia. Dopo due giorni di calo dei nuovi casi, anche oggi la curva epidemica torna a scendere: si registrano 129 contagi e 15 morti. Osservati speciali restano i focolai attivi, come nel caso di Catania, dove si registrano 21 positivi e 113 in isolamento domiciliare fiduciario in attesa di verifiche. Venticinque migranti, invece, trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco sbarcati, sono positivi al Coronavirus, secondo quanto accertato dai tamponi eseguiti nelle ultime ore. Prima sono risultati positivi solo tre di loro, oggi si è appreso che sono contagiati altri 22: i 25 sono in isolamento in strutture di accoglienza.