Coronavirus nel Salernitano: 363 nuovi contagi, scende il rapporto tra tamponi e positivi

Sono 363 i nuovi casi di contagio al covid19 assegnati alla provincia di Salerno. Nelle altre province campane i nuovi positivi sono stati 634 in quella di Napoli, 174 in quella di Caserta, 62 in quella di Avellino e 155 in quella di Benevento. Il rapporto fra tamponi e positivi è sceso 7,8% .

Un dato positivo è quello dei nuovi guariti che nella giornata di oggi in tutta la Campania sono stati quasi il doppio dei nuovi contagiati