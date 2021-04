Campania: avviate le adesioni per le vaccinazioni agli over 60, ecco i link utili

Tempo di Lettura: 1 minuto

Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 comunica che da questa mattina sarà aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale della fascia di età 60-69 anni. Le convocazioni si attiveranno nei tempi più rapidi possibile, compatibilmente con l’arrivo dei vaccini.

Per l’adesione degli ultrasessantenni il link è: