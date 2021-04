Pollica: completate tutte le vaccinazioni agli aventi diritto, lo comunica il Sindaco

Tempo di Lettura: 2 minuti

Buone notizie dal comune di Pollica, dove il sindaco Stefano Pisani annuncia che sono state completate le vaccinazioni di tutti i cittadini residenti, aventi diritto secondo le disposizioni nazionale e regionali, che si sono prenotati sulla piattaforma di Regione Campania.

Sull’intera area territoriale di competenza del Punto Vaccinale di Acciaroli, che comprende i comuni di Montecorice, San Mauro, Serramezzana e Pollica, il 25% dei cittadini residenti ha ricevuto la prima dose di vaccino per un totale di 572 dosi. 176 cittadini hanno ricevuto anche la seconda dose pari a circa l’8%.

“Si chiude la prima fase delle attività e si ferma, con grande rammarico, anche l’attività del punto vaccinale. All’inizio della prossima settimana provvederemo alle vaccinazioni a domicilio delle persone non deambulanti. – Ha commentato il primo cittadino Pisani – Nel ringraziare ancora una volta il personale sanitario e non dell’ASL Salerno e gli straordinari volontari della Croce Rossa Sez. di Pollica, invito tutti coloro che non l’hanno ancora fatto a prenotarsi per la vaccinazione! Non c’è tempo da perdere… superate le vostre paure e ritorniamo alla vita! Il Prossimo Obiettivo è la vaccinazione degli operatori economici! Noi Siamo Pronti”