Campania, De Luca sui vaccini: “il Governo dorme in piedi”

CAMPANIA. Vaccini, il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca entra in tackle sul Governo: “perché dormite in piedi? Perché non chiedete all’Aifa di valutare Sputnik? La Campania ha 200 mila vaccini in meno, è un atto di delinquenza politica. A Figliuolo consiglio di andare in giro in abiti civili e non militari: perché ha funzioni civili perché rischia di scaricare sulle forze armate la polemica politica e questo è sbagliato”.

De Luca annuncia che completerà la vaccinazione per gli ultra-ottantenni non deambulanti nelle prossime giornate. E ribadisce la necessità di una iniziativa per le isole Covid-free. E spiega: “Siamo la regione con il livello più basso di occupazione delle terapie intensive e siamo all’avanguardia per la vaccinazione per gli ultra ottantenni”. Sulla vertenza degli operatori del 118 per le indennità De Luca annuncia che nella prossima settimana si troverà la soluzione.

Sul tema delle lezioni in presenza: “Ho chiesto ai dirigenti di limitarsi al 50 per cento se non ci sono le condizioni di sicurezza. L’anno scolastico è saltato, nulla è cambiato sia nel distanziamento nelle classi sia nei trasporti. Lo stesso governo aveva chiesto di bloccare la vaccinazione del perosnale scolastico, ma almeno in Campania non lo abbiano fatto”. Sulle scuole ripete “che dall’11 a 18 aprile l’Asl Napoli 1 ci sono stati 189 casi positivi tra gli alunni e 3.000 persone in isolamento per i contatti che si sono verificati in ambito scolastico, con 470 familiari positivi”.

“Era ragionevole l’apertura dei ristoranti di sera, poi tutto chiuso. Serve il coprifuoco, ma ancora oggi mancano le decisioni fondamentali per il controllo del territorio. L’Italia è abbandonata a se stessa. Non c’è un piano specifico di impiego delle forze dell’ordine per i controlli anti-Covid”.