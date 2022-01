ASL e USCA sotto pressione, il comune di Vietri organizza un Drive-In per effettuare i tamponi

Tempo di Lettura: 1 minuto

In Campania avanza prepotentemente il contagio da Covid-19, tanto da non dare un minimo di tregua alle aziende sanitarie locali. In molti comuni infatti non si riesce più a gestire al meglio la situazione, infatti ASL e USCA stanno avendo numerosi problemi a gestire la pressione dovuta all’aumento esponenziale dei contagi nelle ultime settimane.

Il Comune di Vietri sul Mare, che dall’ultimo bollettino conta quasi 200 nuovi contagi, vista l’emergenza sanitaria da COVID 19 e vista l’impossibilità di operare da parte delle USCA , domani alle ore 17.00 a Marina di Vietri ha organizzato un drive-in con Medici convenzionati, così da permettere ai cittadini Vietresi che sono attualmente in quarantena di poter effettuare il tampone molecolare, pertanto ricordo che e’ obbligatorio essere CONVOCATI dalla Protezione Civile di Vietri sul Mare .