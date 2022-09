Torna a Pontecagnano Faiano l’ormai tradizionale Festa dei Nonni

Tempo di Lettura: 2 minuti

In occasione del 2 ottobre, giornata storicamente dedicata agli angeli custodi, il Comune, in collaborazione con il Centro per Anziani Punto D’incontro, organizza una festa presso la palestra dell’I.C. Picentia, in Via Liguria.

Alle ore 19:00 la serata avrà inizio con la musica classica napoletana dei Canta & Sona Band. Seguirà un buffet e varie sorprese destinate a tutte le donne e gli uomini meno giovani della nostra comunità.

Soddisfatto, il Sindaco Giuseppe Lanzara ha affermato in proposito:

“Covid permettendo, in questi anni abbiamo deciso di omaggiare le nonne ed i nonni con una festa appositamente concepita e realizzata per loro. Naturalmente, la ricorrenza del 2 ottobre è solo un pretesto per onorare tutti quegli anziani -ma non solo- che ogni giorno nutrono le loro famiglie di amore, di generosità, di esempi giusti da emulare. Nella società, le persone più avanti con gli anni hanno un ruolo più che marginale: essendo il più delle volte libere da impegni professionali, sostengono moralmente, psicologicamente ed anche materialmente le nuove generazioni, fornendo loro il supporto di cui hanno quotidianamente bisogno. Un grazie particolare alle Consigliere Gerarda Sica, con delega alle Politiche Sociali, e Gabriella Vernieri, delegata alle associazioni, nonché alla dirigente dell’I.C. Picentia Ginevra De Majo: grazie al loro impegno e disponibilità, anche quest’anno le nonne ed i nonni potranno trascorrere una festa serena, allegra, in compagnia”.