Tempo di Lettura: 3 minuti

Filca Cisl Campania :nella segreteria regionale guidata da Sannino c’è anche il salernitano Giuseppe Marchesano

La Filca Cisl a Salerno terrà il Congresso Nazionale, 70 anni dopo il primo tenutosi proprio nella città di Arechi. Riconoscimento anche al lavoro effettuato, giorno dopo giorno e di cantiere in cantiere, da Giuseppe Marchesano, segretario provinciale della Filca Cisl Salerno e da poche ore componente della segreteria regionale guidata da Massimo Sannino.

“Umiltà, lavoro e perseveranza i valori a cui si ispira l’azione della Filca Cisl. L’obiettivo è quello di tutelare i lavoratori, soprattutto garantire di operare in sicurezza. Perchè un aumento in busta paga mai potrà valere una vita umana persa per un incidente mortale” sottolinea Marchesano che a tal tal proposito rimarca l’impegno in questa ottica del saprese Ottavio De Luca, segretario nazionale aggiunto Filca Cisl e per cinque anni reggente Filca Cisl Campania: “De Luca ha avuto la capacità ma soprattutto il coraggio di far emergere le nostre identità. Ha voluto la Filca che a noi piace, la Filca del fare e dello stare fra le persone nei cantieri. Un vero sindacato di prossimità, non a parole”.

Per Marchesano “un sindacato che si allontana dai lavoratori, dalla gente, diventa altro, diventa uno spot utile ad una certa politica che non ci appartiene minimamente. Come Filca di Salerno oggi è sotto gli occhi di tutti che si respira un’altra aria che sa di rigenerazione. Pulita, sana e che sa di lavoro. Stiamo facendo un buon lavoro a tutti i livelli. Il tutto frutto di un lavoro intenso che ha avuto momenti di criticità e affanni. Non è mancata la stanchezza. Oggi, però, posso dire con orgoglio che ne è valsa la pena. La squadra ha svolto un ruolo fondamentale e quando parlo di squadra non mi limito a quella salernitana, ma doverosamente devo menzionare la regionale della Filca Campania. Senza, forse, oggi qui ci sarebbe stato poco o niente”.

Marchesano ha quindi aggiunto: “La Filca Campania svolgerà un ruolo fondamentale per tutti i territori della Campania e sono certo che con il segretario generale Sannino il percorso sarà vincente come già ha fatto con la Filca di Napoli. Ringrazio il segretario generale Sannino per avermi voluto al suo fianco in questa nuova veste anche di segretario regionale, farò e darò il meglio per il bene di questa organizzazione. E per quanto riguarda Ottavio De Luca è il segretario generale aggiunto, ma resta e sarà sempre amico e dirigente al quale dobbiamo riconoscere il merito di aver dato a tutti noi una nuova identità forte e costruttiva, vale per Salerno e la Campania”.