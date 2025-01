Bellizzi celebra il 35° anniversario della sua autonomia comunale

Tempo di Lettura: 3 minuti

Storia di un percorso in… Comune. Domani, domenica 12 gennaio alle 19, l’Aula Consiliare “Sandro Pertini” ospiterà una cerimonia speciale, di merito e riconoscenza: la celebrazione del 35° anniversario della fondazione di Bellizzi come 158° Comune della Provincia di Salerno.

Sarà un’occasione importante per rivivere la storia del territorio e i momenti che hanno segnato il riconoscimento dell’autonomia comunale.



LA STORIA Bellizzi nasce ufficialmente il 1° gennaio 1990, data in cui viene istituito come Comune autonomo grazie alla legge regionale della Campania nr. 1 del 2/1/1990. Prima di questa importante svolta, il territorio di Bellizzi era una frazione del Comune di Montecorvino Rovella. La decisione di costituire Bellizzi come Comune indipendente fu il risultato di un intenso impegno collettivo da parte dei cittadini, motivati dal desiderio di gestire direttamente lo sviluppo del territorio e di dare una nuova identità alla comunità. Negli anni, Bellizzi si è distinto per il suo dinamismo e per la capacità di valorizzare le proprie risorse economiche, culturali e sociali, divenendo un punto di riferimento nella Provincia di Salerno.



UN EVENTO RICCO DI SIGNIFICATO La celebrazione del 12 gennaio sarà anche l’occasione per riconoscere il contributo di tante persone che hanno reso speciale la comunità. Durante la serata, verranno consegnati attestati di merito a cittadini e associazioni che si sono distinti per il loro impegno civico e sociale; ma anche alla Polizia Locale, per sottolineare il ruolo fondamentale svolto nella tutela della sicurezza e nella promozione del benessere collettivo e infine attestati di benemerenza, a coloro che, con il loro operato, hanno contribuito al prestigio e allo sviluppo di Bellizzi.

Il territorio del Comune di Bellizzi, negli anni ha ospitato e visto crescere molteplici attività in tutti i settori dell’economia, del commercio e della cultura. La quarta edizione di questo appuntamento mira a dare valore al lavoro e all’impegno dei cittadini, significa essere riconoscenti della crescita civile della propria comunità. Anche grazie alle loro capacità oggi il 158° Comune della Provincia di Salerno è riconosciuto come una Comunità dinamica, civile, virtuosa e dignitosa.

«Questo anniversario rappresenta un momento di grande orgoglio per tutti noi. Bellizzi è una comunità che in soli 35 anni ha saputo affermarsi, crescere e distinguersi per il suo spirito di innovazione. Questa celebrazione non è solo un tributo alla nostra storia, ma un’opportunità per ringraziare chi ogni giorno contribuisce al benessere della città. Invito tutti i cittadini a partecipare per vivere insieme questo momento di festa e condivisione», dichiara il Sindaco Mimmo Volpe.



UN INVITO ALLA COMUNITÀ L’evento sarà un’occasione per celebrare non solo i traguardi raggiunti, ma anche i valori che continuano a unire la cittadinanza, guardando con fiducia al futuro. Sono previsti interventi istituzionali, momenti di riflessione e condivisione, oltre alla presenza di figure che hanno segnato il percorso di crescita di Bellizzi. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per rendere omaggio alla storia del Comune e per condividere insieme una giornata di festa e orgoglio collettivo.