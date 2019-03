Capaccio Paestum, furto al municipio: rubate carte d’identità

CAPACCIO PAESTUM. Furto di carte d’identità, malviventi in azione nel municipio di Capaccio Paestum. Ignoti sono entrati in azione in nottata, all’interno di Palazzo di Città, in Piazza Vittorio Veneto. Una volta all’interno dell’ufficio anagrafe avrebbero forzato la cassaforte, portando via numerose carte d’identità non compilate e poche centinaia di euro.

A quanto pare i malviventi avrebbero forzato anche altri uffici, dove adesso si sta verificando la presenza di eventuali ammanchi.

A segnalare il tutto gli addetti alle pulizie, giunti in mattinata a Palazzo di città. Allertati i carabinieri della stazione di Capaccio, diretti dal maresciallo Maurizio Balestrieri. Via ai rilievi, adesso le indagini saranno coordinate dalla compagnia di Agropoli.