Battipagliese: tesserato il calciatore Angelo Lopetrone

BATTIPAGLIESE. La Fcd Battipagliese1929 è lieta di annunciare il tesseramento del calciatore Angelo Lopetrone. Nato a Nocera Inferiore il 22/10/1988, Lopetrone è un centrocampista che ha vestito le casacche di Nocerina, Vigor Lamezia, Vibonese, Real Nocera Superiore, Villafranca Veronese, Ctl Campania, Torrecuso, Arzanese, Marcianise, Herculaneum, Ebolitana e Gragnano collezionando 243 presenze equamente spalmate tra Lega Pro (ex serie C2) e serie D. Per la prima volta nella sua carriera Lopetrone scende in Eccellenza.