Tutto pronto per il Premio Fashion in Paestum Città dei Templi 2024

Martedì 30 aprile, ore 21.30 presso il Next, Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum taglio di nastro per l’ottava edizione del Premio Fashion in Paestum Città dei Templi. La kermesse “Fashion” internazionale, è organizzata da Lucio Jack Di Filippo Brand Manager Moda Paestum e Presidente dell’Associazione Paestum Cilento Moda Aps.

Ospite d’ eccezione il dott. Stefano Dominella che sarà premiato dal nostro primo cittadino Avv. Franco Alfieri.

Stefano Dominella oltre a ricoprire la carica di Presidente Onorario della Maison Gattinoni Couture è vice Presidente della Sezione Tessile, Abbigliamento, Moda e Accessori di Unindustria (Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma e del Lazio), Membro del Comitato Scientifico e Organizzativo del Progetto “Archivi della Moda del ‘900” promosso da ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana) Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, Direttore Scientifico dell’Istituto Modartech di Pontedera, docente di Comunicazione presso l’Università Sapienza di Roma Facoltà di Lettere “Scienze della Moda e del Costume”, docente di Comunicazione presso l’Accademia Italiana di Roma e Firenze, docente di comunicazione, fashion styling e strategia di marketing presso la Maiani Accademia Moda di Roma, docente di Comunicazione e strategia di marketing presso l’Accademia del Lusso nelle sedi di Roma e Milano, docente di Comunicazione e strategia di marketing presso l’Università Unilink di Roma e docente di strategie di comunicazione e marketing presso l’Istituto IED di Roma.

“Avere a Paestum il prossimo 30 Aprile al Next un maison moda storica fondata nel 1946 dalla stilista Fernanda Gattinoni nella persona del suo presidente onorario Dott. Stefano Dominella è il risultato di un ottimo lavoro che si sta facendo. Ma dobbiamo continuare a fare sempre meglio e a spingere sull’acceleratore perché Capaccio Paestum diventi sempre più attrattore di grandi fashion brand …significativo il messaggio rivolto alla platea “dove c’è la moda c’è bellezza e dove c’è bellezza vi è economia e sviluppo territoriale” dichiara Lucio Jack Di Filippo.

L’evento è Patrocinato, dalla Regione Campania, Comune Di Capaccio Paestum, Istituzione Poseidonia, Parco del Cilento, Diano ed Alburni, Fare Ambiente Italia, Lions Internazional, Proloco Rettifiliamo e Proloco Capaccio Paestum e gode del parteneriato di MSC Crociere, BCC Aquara banca del territorio e Abn Energy&Efficiency in tema di Sostenibilitá e Future Green quest’ultime premiate durante la manifestazione. Alla conduzione la bellissima Sofia Bruscoli del programma Easydriver Rai Uno e Anthony Peth volto noto nei programmi di cultura di La7. In passerella la nuova collezione Autunno/Inverno 24-25 Moda Paestum dal titolo “Oriente e Occidente”.

Tutela dei diritti delle donne e a difesa dei più deboli “Il nostro messaggio è chiaro, riprende Lucio Jack Di Filippo, che attraverso il canone della moda, i due mondi si uniscono a tutela dei diritti delle donne e a difesa dei più deboli lontano da guerre ed inimicizie..un bel segnale di pace che lancerà Moda Paestum il prossimo 30 Aprile con il già noto direttore creativo Massimiliano Giangrossi e con un “new entry” nel direttivo creativo, Richa di La Marsa – direttamente dalla Tunisia a Paestum.

Dalle 20.30 è previsto per tutti gli ospiti un drink di benvenuto con intrattenimento del gruppo ML di Marianna Lupo; start dell’ evento invece alle ore 21.30

Diretta Televisiva canale 80 StileTv

Make Up a cura di Miky Academy mentre il duo Gionathan Contino e Salvatore Miele con team si occuperà dell’ Hair Styling delle modelle.

Ingresso Libero

info.modapaestum@gmail.com”