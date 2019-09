L’incontro di calcio Castel San Giorgio – Battipagliese, in programma sabato 7 settembre alle ore 16 nello stadio “Sessa” di Castel San Giorgio, valido per il campionato regionale di Eccellenza Campania, girone B, si disputerà in assenza di spettatori ospiti con conseguente vendita dei tagliandi riservata ai soli residente nel comune di Castel San Giorgio.