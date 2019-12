Salerno: disagi per il maltempo, frana a scarpata lungo la strada a Giovi

Il maltempo che in queste ore si è abbattuto improvviso sulla Campania ha creato non pochi disagi in tutta la regione, e non ha fatto eccezione la zona salernitana con annessa Costiera Amalfitana.,

A Salerno le frazioni collinari hanno dovuto fare i conti con una vera e propria frana. Infatti è precipitata la scarpata al lato della strada a Giovi San Nicola in direzione Salerno prima della Chiesa.

Il traffico è stato ovviamente bloccato lungo l’arteria che porta alle frazioni alte salernitane. Gli adetti ai lavori sono già in azione per ripristinare quanto prima la viabilità e mettere tutta la zona in sicurezza.