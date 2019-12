Battipaglia: ore di apprensione a causa del maltempo, in piena il fiume Tusciano

Il maltempo che si è abbattuto incessante in queste ore in tutta la Campania, non ha dato scampo nemmeno alla citta di Battipaglia che si è trovata a fare i conti con il suo fiume in piena, il Tusciano, che ha raggiunto il suo livello massimo a causa delle forti pioggie avvenute in giornata, oltrepassando addirittura il ponte che lo attraversa.

La Protezione civile non ha potuto fare a meno che interrompere il transito lungo la strada che sovrasta il ponte e che conduce al centro abitato per evitare che vi siano danni ai cittadini.

Intanto, sono ore di apprensione nella città di Battipaglia e in tutte le città che risentono di danni causati dal maltempo. Per il momento la situazione pare essersi stabilizzata anche se ondate di pioggia e vento si prefigurano per questa sera e probabilmente nei prossimi giorni. Proprio questa mattina, infatti, la Protezione Civile ha annunciato l’allerta meteo di colore arancione.

L’avviso della Protezione Civile di Battipaglia:

“Via Clarissa chiusa al transito sia pedonale che veicolare, si consigliano ai cittadini di percorre strade alternative e di spostare le auto nelle zone a rischio, oltre che a limitare la circolazione allo stretto indispensabile.”