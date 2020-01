Maltempo e danni sull'”Amalfitana”: incontro tra i rappresentati istituzionali

SALERNO. Si è tenuto, presso la sede del Genio Civile di Salerno, un tavolo tecnico di coordinamento finalizzato a discutere degli interventi di ripristino della mobilità lungo la strada statale 163 “Amalfitana”, colpita in più punti da fenomeni di dissesto idrogeologico causati dalle avverse condizioni metereologiche del 20 e 21 dicembre 2019.

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, esponenti della Provincia di Salerno, della Regione Campania, dei Lavori Pubblici, Anas, Protezione Civile e della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi.

Entro la fine della prossima settimana è previsto il ripristino della strada all’altezza della frana nel comune di Cetara ed inoltre sono stati verificati ulteriori interventi lungo la statale nei comuni piu’ danneggiati della costiera amalfitana.

Anas, che ha già ripristinato una serie di frane lungo l’itinerario, ha illustrato il programma di interventi di manutenzione finalizzato a risolvere in maniera puntuale il dissesto idreogeologico della costa.

Al termine delle operazioni di pulizia del piano viabile e degli interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle ripe e dei versanti in capo agli Enti locali ed alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale dei Lavori Pubblici e Protezione Civile, potranno essere ripristinate le ordinarie condizioni di circolazione lungo la statale 163 “Amalfitana” a seguito dell’acquisizione dagli Enti di cui sopra delle attestazioni dell’avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza ex ante.

Nel corso della riunione è stato fissato per giovedì 9 gennaio, un sopralluogo congiunto al fine di di valutare la riapertura totale della statale.