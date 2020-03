Emergenza Coronavirus, il sindaco di Baronissi scrive al Governatore De Luca

BARONISSI. Emergenza Coronavirus, il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante scrive al Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca per far fronte all’emergenza economica e sociale.

“Molte e disparate le necessità che assillano i cittadini per l’emergenza Covld-19.Centinaia le richieste che ci pervengono da disoccupati e lavoratori in pausa, famiglie, anziani, operatori economici, per citarne qualcuno.

La drammaticità e la gravità della situazione e le risorse non infinite impongono priorità e, dunque, in uno spirito di collaborazione formulo solo alcune significative proposte:

– La sospensione del pagamento delle bollette utenze luce, gas, acqua, IRPEF., l’adozione di misure dis ostegno per i fitti e per i mutui, per ciascun nucleo familiare;

– la sospensione del pagamento delle bollette luce, acqua, gas. Dei versamenti fiscali e contributivi e l’adozione di misure dì sostegno per i fitti e per i mutui, per le Imprese e le attività commerciai!;

– l’estensione del credito di imposta del 100% dell’ammontare del canone di fitto per le attività non comprese nell’allegato 1 al DPCM de 22 marzo 2020;

– finanziamenti del settore bancario con garanzia e quota interessi a carico dello Stato per le imprese che ne facciano richiesta;

– la sospensione del premi per l’assicurazione obbligatoria per I soggetti che gestiscono o organizzano teatri, cinema, sale da concerto, fiere per venti di carattere artistico o culturale.

Buon lavoro a Lei, Signor Presidente”.