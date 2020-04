Coronavirus, Regione Campania: 500 euro per le famiglie con figli under 15

CAMPANIA. Sul sito della Regione Campania è stato pubblicato il bando per accedere ad un sostegno per le famiglie. Il bonus, quantificato in 500 euro per ISEE inferiore a 20000, e di 300 euro per ISEE compreso tra 20000 euro e i 35000 euro – come riporta il sito web ilvescovado.it – può essere impiegato per l’acquisto di strumenti informatici utili al bambino/ragazzo per le attività didattiche o per sostenere i costi di una babysitter.

Il bonus non è cumulabile con bonus statali della stessa natura. Si potrà inviare la domanda, compilata opportunamente ed in pdf, insieme a carta di identità e ISEE aggiornato sempre in pdf, dal sito www.conlefamiglie.regione.campania.it, dalle 9.00 del 27 aprile alla mezzanotte del 7 maggio. La graduatoria terrà conto del numero di under 15 nel nucleo familiare e della minore età del figlio.