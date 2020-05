Unisa: dal 18 maggio sarà possibile richiedere i 250 euro

Tempo di Lettura: 1 minuto

L’Associazione Studenti Giurisprudenza Unisa ha comunicato sulla propria pagina Facebook che dal prossimo lunedì 18 Maggio sarà possibile richiedere i 250 euro come contributo da parte di Regione Campania. Ecco il contenuto del post dell’Associazione:

“In data odierna si è tenuto il Senato Accademico durante il quale ci è stato confermato che a partire dal 18 maggio sul sito ADISURC sarà possibile effettuare la procedura di richiesta dei 250€ secondo i requisiti stabiliti dalla Regione Campania. Per tutte le informazioni aggiuntive vi terremo aggiornati costantemente sui nostri canali social“.

Il contributo di 250 euro rientra in un ampio stanziamento di circa 10 milioni di euro per il ristoro dei costi connessi all’acquisto di strumenti utili allo svolgimento della didattica a distanza, rivolto agli studenti iscritti per l’anno accademico 2019/2020 la cui situazione ISEE non sia superiore all’importo stabilito della “no tax area” ex Legge 232/2016, commi 255, 256.