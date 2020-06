Campania: consegnati altri 142 nuovi autobus, continua il piano di ammodernamento dei mezzi regionali

Tempo di Lettura: 1 minuto

“Prosegue il piano di ammodernamento del parco mezzi pubblici regionale: questa mattina altri 142 nuovi autobus. Sono già oltre 400 i mezzi su gomma in servizio per la rete pubblica. Rispettiamo il cronoprogramma che porterà la Campania ad avere oltre 900 nuovi bus: circa 200 milioni di euro di investimenti. Miglioriamo il trasporto pubblico locale e, grazie alle commesse attivate, garantiamo lavoro sul nostro territorio.”

Queste le parole del Presidente della Campania Vincenzo De Luca in seguito alla consegna dei mezzi per il rilancio dei trasporti in Campania