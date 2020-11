Covid-19 in Italia: 37242 nuovi casi e 699 decessi, Campania solo dietro la Lombardia

Tempo di Lettura: 2 minuti

In Italia ci sono 37.242 nuovi casi di coronavirus a fronte di 238.077 tamponi effettuati (mentre il giorno prima i contagi in più erano 36.176 su 250.186 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 699 decessi (contro i 653 di giovedì) per un totale, da inizio emergenza, che arriva a 48.569. In terapia intensiva sono ricoverati 3.748 pazienti (+36). La Regione più colpita resta la Lombardia con 9.221 nuovi casi.

I numeri della pandemia Torna a salire l’incidenza dei nuovi casi (37.242) sui tamponi effettuati (238.077) nelle ultime 24 ore con l’indice di positività che si attesta al 15,64% (giovedì era al 14,6%). Sono 21.035 i guariti odierni, mentre sono 36 in più le persone nelle terapie intensive (per un totale di 3.748 posti occupati su 8.592 disponibili). Negli altri reparti Covid, invece ci sono 347 pazienti in più di ieri (per un totale di 33.957). Gli attualmente positivi sono 777.176, con un incremento di 15.505 unità in 24 ore.





Pandemia diffusa su tutto il territorio La Lombardia resta la Regione col maggior incremento di nuovi positivi +9.221 su 42.248 tamponi, quasi 5mila più di ieri (37.595). Sono 175 i morti per un totale di 20.190 dall’inizio della pandemia. La Campania è la seconda Regione con più nuovi casi (+4.226), seguita dal Piemonte (+3.861). Nessuna Regione registra un incremento giornaliero inferiore di cento casi.