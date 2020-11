Campania, screening scuola: prenotazioni con app e sul web

Tempo di Lettura: 1 minuto

CAMPANIA. Nuovi servizi digitali regionali per la partecipazione dei cittadini coinvolti nello screening “Scuola sicura” in Regione Campania.

Da oggi è disponibile, all’interno dell’App mobile e-Covid SINFONIA, l’aggiornamento con la funzionalità che consente la prenotazione del tampone antigenico per i cittadini coinvolti nello screening Scuola sicura.

Da stasera, inoltre, è disponibile anche il servizio web della Regione Campania www.scuolasicura.soresa.it.

Il servizio di prenotazione è rivolto ai cittadini della Regione Campania che fanno parte della comunità scolastica oggetto dello screening, come specificato dall’Ordinanza n. 90 del 15/11/2020.

Per usufruire del servizio occorre essere muniti del Codice Fiscale e della Tessera Sanitaria in corso di validità.