Vaccini ai più piccoli, dati incoraggianti in Campania: per la fascia dai 12 ai 16 anni già 120mila iscritti alla piattaforma

Tempo di Lettura: 1 minuto

CAMPANIA. “Oggi completiamo la vaccinazione per i maturandi. Abbiamo dato priorità, perché abbiamo deciso di chiudere in tre giorni quest’operazione anche per evitare che poi ragazze e ragazzi avessero una linea di febbre a ridosso dell’esame”.

Lo spiega il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione dello studio Spes sulla salute dell’ambiente in Campania. “Oggi si completa – rimarca – poi stiamo raccogliendo le prenotazioni per la fascia 12/16 anni. Abbiamo aperto ieri la piattaforma e abbiamo già 120mila iscritti.

La Campania è la regione con la popolazione più giovane d’Italia. La campagna di vaccinazione dai 12 anni in su andrà avanti se governo e commissario decideranno di dare più vaccini alla Campania così come abbiamo dato noi più vaccini alle regioni più anziane a gennaio, febbraio e marzo”.