Eboli, evade i domiciliari per seguire un comizio elettorale: beccato ed arrestato di nuovo

EBOLI. Era uscito di casa, nonostante fosse agli arresti domiciliari, per seguire un comizio elettorale tenutosi in Piazza della Repubblica, ad Eboli, ieri sera. E’ il caso che ha visto G.G., pregiudicato del posto, finire nuovamente in manette dopo l’intervento dei carabinieri della compagnia di Eboli.

I militari dell’Arma si trovavano in zona proprio per garantire l’ordine pubblico durante la manifestazione politica. Con la piazza gremita, gli inquirenti non si sono lasciati sfuggire però la presenza di G.G., che non poteva trovarsi lì in quanto costretto ai domiciliari.

Intervenuti, lo hanno nuovamente preso in custodia e trasportato a casa dove è di nuovo ai domiciliari in attesa della direttissima.