Campania, De Luca sulle vaccinazioni anti-Covid: “80% immunizzato, vicini all’uscita dal tunnel”

Tempo di Lettura: 3 minuti

CAMPANIA. “Liberiamoci subito del problema covid. Abbiamo buone notizie. L’Italia sta cominciando a riaprire un po’ tutte le attività grazie a quelli che si sono vaccinati, altrimenti saremmo ancora in lockdown”.

“Per quanto riguarda la Campania abbiamo un dato incoraggiante, per me davvero molto significativo e tale da inorgoglirci. Credo che questa settimana raggiungiamo l’80% di vaccinati con la doppia dose nella fascia sopra i 12 anni. Su tutta la popolazione abbiamo oltre il 70% di vaccinati con doppia dose. I vaccinati con doppia dose nella fascia 12-19 sono al 62% che è un risultato anche questo interessato. Arriviamo al 92% nella fascia 75-90 anni”.

“Il dato medio, dunque, vede l’80% di popolazione immunizzata sopra i 12 anni. Un risultato importante. Ovviamente siamo chiamati ad avere prudenza comunque. Sappiamo che vi sono anche cittadini non vaccinati per varie ragioni, non perdiamo tempo. Dobbiamo essere prudenti e responsabili. Se così sarà nel giro di poche settimane avremo il rilancio di tutte le attività economiche di tutto il territorio”.

“Siamo partiti con la somministrazione della terza dose e siamo la prima regione di Italia ad essere partita con la campagna antinfluenzale il 1 ottobre. Anche questo motivo di grande soddisfazione. Per questo bisogna lavorare a marzo e ad aprile, per acquistare vaccini, prenotarsi, organizzare le consegne dunque grande e piena soddisfazione”.

“Nell’ambito di questa valutazione positiva metto i dati che riguardano la scuola. Non registriamo ad oggi, dopo un mese, particolari emergenze. Auguriamoci che continui così per i prossimi mesi. Abbiamo anche un altro motivo di grande soddisfazione per quanto riguarda l’aumento degli autobus destinati al trasporto scolastico. Siamo la Regione con l’incremento maggiore, 950 autobus in più rispetto ai 644 della Lombardia, i 202 del Lazio. Abbiamo fatto un lavoro importante grazie al senso di responsabilità dei cittadini in primo luogo, e li ringrazio, del personale sanitario, scolastico, dei trasporti, di tutte le istituzioni. Ci stiamo avviando ad uscire dal tunnel”.

Queste le parole del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alle vaccinazioni anti-Covid.