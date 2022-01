Gricignano d’Aversa, troppi contagi: sindaco chiude le scuole

Tempo di Lettura: 2 minuti

GRICIGNANO D’AVERSA. Aumentano i contagi a Gricignano d’Aversa e il sindaco, Vincenzo Santagata, corre ai ripari. Per una settimana infatti le scuole cittadine resteranno chiuse.

Il primo cittadino ha infatti firmato una nuova ordinanza con la quale ha stabilito non solo la chiusura degli istituti scolastici, ma anche la chiusura della Villa Comunale dal 22 al 30 gennai, la sospensione della fiera settimanale il 27 gennaio, e ingressi contingentati all’interno del cimitero comunale per un massimo di 50 persone. Vietato sostare e creare assembramenti in tutti i luoghi pubblici e negli spazi antistanti le attività commerciali.

L’accesso negli uffici comunali sarà possibile solo su prenotazione e previa esibizione del green pass.

Santagata ha motivato la sua decisione, “a causa dell’elevato numero di contagi presente sul territorio comunale e dell’alto numero di contagi tra studenti, docenti e personale non docente all’interno delle scuole del comune”. “Doveroso – scrive nel provvedimento – adottare misure dirette a tutelare la salute dei cittadini”.

Nonostante la sospensione del Tar Campania all’ordinanza regionale numero 1 del 2022 del governatore Vincenzo De Luca, arrivato il 10 gennaio scorso, che disponeva la DaD fino a fine mese, le scuole in alcuni comuni come Gricignano continuano a restare chiuse, con l’attivazione della didattica a distanza.