Paura a San Mango Piemonte, in fiamme un deposito della chiesa

Tempo di Lettura: 1 minuto

Paura nella tarda mattinata a San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, dove per cause ancora in corso di accertamento, si è sviluppato un vasto incendio ai danni di un deposito di Via Francesco Spirtio.

Sul posto la squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco con 2 automezzi ed il supporto di un’autobotte. Le fiamme hanno in poco tempo avvolto la struttura di circa 100 metri quadrati ubicata all’interno del Centro Parrocchiale Santa Maria, zona adibita a deposito a servizio della locale chiesa.

I caschi rossi dopo aver spento l’incendio hanno provveduto alla messa in sicurezza della struttura.