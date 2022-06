Battipaglia: il nutrizionista Alfano incontra i giovani atleti al Palazauli per un’alimentazione sostenibile

Tempo di Lettura: 2 minuti

Oggi giovedì 30 giugno alle 20,30, Biologicamente incontra al Palazauli di Battipaglia gli atleti della Ginnastica Artistica Battipagliese per un appuntamento su sport e corretta alimentazione. Interverrà il Biologo Nutrizionista Emanuele Alfano.

Biologicamente è la campagna informativa finanziata dalla Regione Campania dedicata alla diffusione della cultura, dello stile alimentare e della coltivazione biologica – (con la Misura 3 Sottomisura 3.2, tipologia di intervento 3.2.1) con l’azione di “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” del PSR 2014-2020. L’obiettivo è quello di promuovere un’alimentazione biologica e certificata Sqnpi perché provenienti da coltivazioni sane e sostenibile. È l’unica chance che resta all’umanità per salvare il pianeta.

La Terra sta pagando un prezzo altissimo: agricoltura intensiva, consumo di suolo, emissioni inquinanti, perdita di biodiversità. Il problema alimentare sarà prioritario per i prossimi anni. Così la Regione Campania ha scelto di investire su progetti di formazione e informazione mirati per parlare a chi produce e a chi consuma i frutti dell’agricoltura. In questo percorso una tappa fondamentale riguarda i giovani raggiunti nelle scuole e nelle sedi sportive per approfondire il tema.

Raccontare l’importanza di un’alimentazione sana e sostenibile, improntata al biologico, alle certificazioni Sqnpi e alla dieta mediterranea, accende i riflettori sulla necessità di adottare uno stile di vita salva clima ed evitare il collasso ambientale. Ai ragazzi che studiano e praticano sport, i nutrizionisti di Biologicamente spiegano come scegliere tra gli alimenti per condurre un’alimentazione salutare, consapevole, responsabile ecologica e sostenibile.