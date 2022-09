Tempo di Lettura: 1 minuto

Sono 1.430 i nuovi contagi da Covid-19 in Campania, su 10.027 tamponi effettuati, di cui 1.342 antigenici e 88 molecolari. Zero, fortunatamente, i decessi nelle ultime 24 ore.

In calo i ricoveri in intensiva, da 15 a 14. In notevole diminuzione le presenze nei reparti di degenza ordinaria, da 244 a 228.