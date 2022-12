“Costituzione e Cooperazione” la presentazione del progetto al Liceo Medi di Battipaglia

Tempo di Lettura: 3 minuti

Comunicato stampa

“Costituzione e Cooperazione”, sabato al Liceo Medi di Battipaglia la presentazione del progetto della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia



Al via il progetto “Costituzione e Cooperazione” promosso dalla Fondazione Cassa Rurale Battipaglia in collaborazione con Banca Campania Centro, il Liceo Medi e il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno.

Sabato 17 dicembre, a partire dalle ore 11, presso la Sala Gradoni del Liceo Medi di Battipaglia, gli studenti delle classi terze e quarte racconteranno l’iniziativa e si confronteranno con ospiti illustri sui valori della cooperazione, della legalità e della libertà di espressione e informazione come diritto inviolabile dell’uomo, successivamente declinati nei vari appuntamenti in programma.

Saranno presenti la dirigente scolastica Roberta Talamo, il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione Virgilio D’Antonio, il Presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarozzo, il Presidente della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia Federico Del Grosso, il Consigliere della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia Angelo Mammone e il Professore di Public and Digital History dell’Università degli Studi di Salerno Marcello Ravveduto.

L’occasione sarà quella di dar voce ai giovani per far tesoro delle loro opinioni e aspettative su un mondo in continua evoluzione. “Costituzione e Cooperazione” si pone proprio come un collante tra le nuove generazioni e gli attori cardine dell’economia territoriale, espressione del mondo delle BCC e del Credito Cooperativo, al fine di costruire e rafforzare relazioni che possano diventare una forza motrice di innovazione e di sviluppo.

In particolar modo, il progetto prevede un coinvolgimento attivo degli studenti. Saranno svariate le occasioni di dialogo con personaggi che operano a livello nazionale nel campo accademico, della comunicazione, della finanza e nella diffusione della legalità. In virtù della collaborazione con Banca Campania Centro, aderente al Gruppo BCC Iccrea, sono previsti focus dedicati su educazione civica, legalità e cultura finanziaria, durante la quale professionisti del settore porteranno a conoscenza dei giovani le attività centrali e i valori alla base della realtà del credito cooperativo.